Të shtëna me armë zjarri në Viti, shkaku i disa kontekste pronësore Të shtëna me armë zjarri pati dje në fshatin Bellancë të Vitisë. Policia e Kosovës ka arrestuar pesë persona të dyshimtë- për arsye se për shkak të një konteksti pronësor janë përleshur me dy viktimat meshkuj kosovarë. Gjatë incidentit njëri prej të dyshuarve ka shtënë tri herë në drejtim të tokës me pistoletë. Njësia policore…