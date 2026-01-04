Të shtëna me armë në Podujevë, dyshohet për të plagosur
Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar para pak minutash në një kafiteri në Podujevë. Thuhet se nga ky incident ka edhe persona të plagosur. Është kontaktuar edhe policia dhe jemi në pritje të informacioneve shtesë.
Lajme
04/01/2026 22:14
