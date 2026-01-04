Të shtëna me armë në Podujevë, dyshohet për të plagosur

Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar para pak minutash në një kafiteri në Podujevë. Thuhet se nga ky incident ka edhe persona të plagosur. Është kontaktuar edhe policia dhe jemi në pritje të informacioneve shtesë.

Lajme

04/01/2026 22:14

Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar para pak minutash në një kafiteri në Podujevë.

Thuhet se nga ky incident ka edhe persona të plagosur.

Është kontaktuar edhe policia dhe jemi në pritje të informacioneve shtesë.

Artikuj të ngjashëm

January 4, 2026

Shoferja godet shtyllën në qendër të Mitrovicës, ka të lënduar

January 4, 2026

Kurti del me “analizë” për LDK-në: Votuesit e saj që deshtën...

January 4, 2026

Weber: Marrëveshja Bazike dhe Aneksi i Ohrit më e dëmshme edhe...

January 4, 2026

Maduro dhe bashkëshortja e tij do të paraqiten në gjykatë të hënën

Lajme të fundit

Shoferja godet shtyllën në qendër të Mitrovicës, ka të lënduar

Kurti del me “analizë” për LDK-në: Votuesit e...

Weber: Marrëveshja Bazike dhe Aneksi i Ohrit më...

Maduro dhe bashkëshortja e tij do të paraqiten në gjykatë të hënën