Të shtëna me armë në Petrovë të Shtimes Policia ka njoftaur se rreth orës 11 të natës, në një restorant në fshatin Petrovë, ka pasur të shtëna me armë zjarri. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar 12 gëzhoja, ndërsa në parking është gjetur një pistoletë me gaz. “Fsh. Petrovë, Shtime 02.08.2024 – 23:10. Raportohet se në një restauronte ka të shtëna…