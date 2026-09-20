Të shtëna me armë në një aheng familjar në Ferizaj, sekuestrohet një armë

Të shtëna me armë zjarri janë raportuar mbrëmjen e së shtunës në një aheng familjar në fshatin Gaçkë të Ferizajt. Sipas Policisë, rasti është raportuar më 19 shtator, rreth orës 20:50. Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë identifikuar lokacionin e ahengut. I dyshuari, M.N., 40 vjeç, ka pranuar se kishte shtënë…

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20/09/2026 09:49

Të shtëna me armë zjarri janë raportuar mbrëmjen e së shtunës në një aheng familjar në fshatin Gaçkë të Ferizajt.

Sipas Policisë, rasti është raportuar më 19 shtator, rreth orës 20:50. Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë identifikuar lokacionin e ahengut.

I dyshuari, M.N., 40 vjeç, ka pranuar se kishte shtënë disa herë me armë në ajër.

Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka autorizuar inicimin e rastit për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Pas intervistimit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.

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