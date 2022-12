Të shtëna me armë në Athinë, vriten dy shqiptarë Dy burra me origjinë shqiptare kanë vdekur si pasojë e të shtënave me armë zjarri në një lokal në Athinë të Greqisë. Ngjarja ka ndodhur në sheshin Nea Smyrni, ku një person me maskë dhe me kapuç ka hyrë në një kafene dhe ka shtënë me armë zjarri, edhe pse brenda kishte klientë. Mediat greke…