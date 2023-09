“Të papërgjegjshme”, Rama njofton se u është shkëputur kontrata 3 kompanive

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ua ka shkëputur kontratat tri kompanive, siç i ka quajtur ai të papërgjegjshme.

Rama në një njoftim në Facebook ka bërë të ditur se kompanitë në fjale nuk kanë respektuar kushtet e kontratës.

Ai nuk ka dhënë detaje se për cilat kompani bëhet fjalë.

Postimi i plotë i Ramës:

Ditëve të fundit kemi shkëputur tre (3) kontrata me kompani të papërgjegjshme të cilat nuk kanë respektuar kushtet e kontratave të nënshkruara.

Kompanitë në fjalë nuk kanë dëshmuar profesionalizëm dhe seriozitet në zbatimin e planit dinamik. Rrjedhimisht, kanë pasur ngecje të mëdha në realizim të punimeve duke mbajtur projektet e papërfunduara dhe duke vështirësuar jetën e qytetarëve në lokacionet përkatëse. Nuk do të tolererojmë papërgjegjësi dhe joseriozitet në projektet e Kryeqytetit. Kompanive që tilla do t’u konfiskojmë sigurimin e ekzekutimit të punimeve që arrin vlerën 10% të shumës së projektit. Do të vazhdojmë të sigurojmë cilësi e standard të ri të ndërtimit në rrugëtimin tonë të transformimit të Kryeqytetit.