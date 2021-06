Të pandarë nga njëri-tjetri, Kourtney e Travis ndajnë disa çaste romantike

Kourtney Kardashian ka pak kohë që ka filluar një lidhje të re dashurie, shkruan lajmi.net.

Ylli televiziv është në romancë me muzikantin Travis Barker, me të cilin e shohim kudo bashkë.

Pas imazheve në çaste intime me Travis, Kourtney postoi një tjetër foto në përqafim të partnerit, teksa gjendeshin pranë veturës.

Se lidhja e tyre po bëhet serioze e tregojnë edhe tatuazhet në pjesë të ndryshme të trupit që çifti ia kanë dedikuar njëri-tjetrit.

Ndryshe, Kourtney së fundi është kritikuar nga motra Khloe, që e mbajti të fshehtë lidhjen në Keeping Up With The Kardashians. /Lajmi.net/