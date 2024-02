“Të erdhi keq që nuk e takove motrën e Bardhit?”, kështu përgjigjet Sara Sara është pyetur gjatë gjithë kohës për takimin e Bardhit me motrën e tij, e që ajo refuzoi të takohej me të. Gjatë një bisede të zhvilluar me Ilnisën, ajo u pyet nëse i erdhi keq që nuk e takoi, shkruan lajmi.net. Sara u shpreh se e priste sepse i nuhas gjërat. Ani pse motra…