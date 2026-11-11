Të enjten mbahet seanca e radhës plenare e Kuvendit, ky është rendi i ditës
Kuvendi i Republikës së Kosovës do të mbajë nesër, të enjten, më 12 nëntor 2026, seancë plenare. Seanca do të fillojë në orën 10:00, në Sallën e Seancave. Në rendin e ditës janë paraparë dhjetë pika, përfshirë shqyrtimin e disa projektligjeve për ratifikimin e marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Suedisë, si dhe Kosovës dhe Belgjikës në…
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Kuvendi i Republikës së Kosovës do të mbajë nesër, të enjten, më 12 nëntor 2026, seancë plenare. Seanca do të fillojë në orën 10:00, në Sallën e Seancave.
Në rendin e ditës janë paraparë dhjetë pika, përfshirë shqyrtimin e disa projektligjeve për ratifikimin e marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Suedisë, si dhe Kosovës dhe Belgjikës në fushën e bashkëpunimit juridik dhe çështjeve penale, transmeton lajmi.net.
Deputetët do të shqyrtojnë gjithashtu Propozim-Programin e Punës së Kuvendit për Sesionin Vjeshtor 2026.
Një nga pikat e rëndësishme të seancës do të jetë interpelanca me ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, lidhur me vdekjen e pacientes me kancer të gjirit, e cila mbeti katër muaj pa terapi, si dhe mungesën e barnave onkologjike.
Po ashtu, në rendin e ditës është përfshirë edhe mocioni përmbajtjesor lidhur me gjendjen në planifikimin, çmimin dhe furnizimin me energji elektrike në Kosovë.
Seanca do të nisë me miratimin e procesverbalit nga seanca e kaluar, deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare.
Rendi i ditës i seancës plenare:
- Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme;
- Deklarimet jashtë rendit të ditës;
- Pyetjet parlamentare;
- Shqyrtimi i Projektligjit nr. 11/L-024 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Suedisë për Ekstradim;
- Shqyrtimi i Projektligjit nr. 11/L-025 për ratifikimin e Marrëveshjes për Transferimin e Personave të Dënuar ndërmjet Kosovës dhe Suedisë;
- Shqyrtimi i Projektligjit nr. 11/L-026 për ratifikimin e Marrëveshjes për Ndihmën e Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale ndërmjet Kosovës dhe Suedisë;
- Shqyrtimi i Projektligjit nr. 11/L-027 për ratifikimin e Traktatit për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës;
- Propozim-Programi i Punës së Kuvendit për Sesionin Vjeshtor 2026;
- Interpelanca me ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia;
- Mocioni përmbajtjesor për gjendjen në planifikimin, çmimin dhe furnizimin me energji elektrike në Kosovë./lajmi.net/