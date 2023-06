Tashmë edhe zyrtare, Maldini largohet nga AC Milan

Legjenda e futbollit italian i ka dhënë fund aventurës si Drejtor Sportiv te skuadra “kuqezi”, shkruan Lajmi.net

Mandati i Maldinit si pjesë e Milan përfundoi më datën pesë qershor.

Në mediat italianë është diskutuar për emrin e legjendës shqiptare, Igli Tare që mund ta zë pozitën e drejtorit te klubi nga qyteti i Milanos, por nuk ka asgjë konkrete.

Kujtojmë që Milan pati sukses me Maldinin sa i përket lojtarëve të transferuar dhe fitimit të kampionatit gjatë sezonit të kaluar./Lajmi.net/

