Takimi me Kurtin, Begaj: Marrëveshja me Serbinë duhet të përmbyllet me njohje reciproke Gjatë ditës së sotme janë takuar kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Përmes një komunikate për media është njoftuar se, në takim është diskutuar edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilin Begaj është shprehur se duhet të përfundojë marrëveshje reciproke, shkruan lajmi.net. “Presidenti Begaj tha se pavarësia e…