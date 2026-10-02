Takim vendimtar Kurti–Hamza pas orës 16:00, në tavolinë ligji për Specialen
Kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, pritet të takohen sot pas orës 16:00, mëson Lajmi.net. Takimi pritet të fokusohet në zhvillimet e fundit politike dhe, veçanërisht, në projektligjin e propozuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, raporton lajmi.net Biseda mes Kurtit dhe Hamzës vjen në…
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Kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, pritet të takohen sot pas orës 16:00, mëson Lajmi.net.
Takimi pritet të fokusohet në zhvillimet e fundit politike dhe, veçanërisht, në projektligjin e propozuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, raporton lajmi.net
Biseda mes Kurtit dhe Hamzës vjen në një periudhë të ndjeshme politike, kur partitë po zhvillojnë takime lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri dhe mundësinë e shmangies së zgjedhjeve të parakohshme.
Ndërkohë, mbetet të shihet nëse takimi do të sjellë ndonjë dakordim konkret mes dy liderëve politikë për çështjet që janë aktualisht në qendër të debatit politik./Lajmi.net/