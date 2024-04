“Takim koti”, Bislimi thotë se nuk ka marrëveshje në Bruksel – Takohen përsëri javën tjetër Ka përfunduar pa sukses edhe takimi i sotëm në Bruksel ndërmjet kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë. Ata pa ndonjë rezultat do të kthehen nga atje, ku shkuan me synimin e arritjes së një marrëveshjeje për çështjen e dinarit. Nuk ka pasur takim trepalësh, ndërsa zëvendëskryeministri Besnik Bislimi takimin me emisarin e BE-së, Miroslav Lajçak e…