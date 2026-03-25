Tahiri tregon se kur mund të mbahen zgjedhjet nëse nuk zgjidhet Presidenti për 34 ditë
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka folur në lidhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese për dekretin e presidentes Vjosa Osmani, për shpërndarjen e Kuvendit, duke dhënë edhe 34 ditë afat shtesë për zgjedhjen e Presidentit.
Tahiri u shpreh se nëse konsumohen këto 34 ditë, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje.
Sipas deputetit të AAK-së, zgjedhjet mund të mbahet kah mesi i muajit qershor.
“Në rast se konsumohen 34 ditë, vendi shkon në zgjedhje, që i bie data mund të jetë 14 qershor më duket është e diel, mund të jetë edhe më afër, se i ka deri në 45 ditë,mirëpo koha është e ngushtë, do të thotë se vendi mund të shkojë në mes të qershorit në zgjedhje”, u shpreh ai në KlanKosova.