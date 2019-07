Tahiri: Qendrat Korrektuese janë në kurs të pakthyeshëm drejt avancimit, standardeve dhe respektimit të ligjit

Në fjalën e tij, ministri Tahiri ka theksuar se pjesë e trashëgimisë së tij, krahas ligjeve vitale për qytetarët, është pikërisht avancimi në sistemin korrektues të Republikës së Kosovës, transmeton lajmi.net.

“Infrastruktura ka shënuar përmirësim të plotë dhe vazhdon të përmirësohet edhe sot. Qendra të reja janë hapur e ato të vjetrat janë rinovuar. Kemi menaxhim efikas të procedurave standarde të veprimit, dhe kemi ulur për herë të parë në një nivel të plotë, dukuritë negative brenda burgjeve. Sot Qendrat Korrektuese, nuk janë as për së afërmi ato që kanë qenë dikur, dhe të njëjtat i kemi vendosur në një kurs të pakthyeshëm drejt avancimit, standardeve dhe respektimit të ligjit, ” ka thënë ministri Tahiri.

Ministri Tahiri ka uruar gjeneratën e re të kadetëve, duke kërkuar nga ta që të përkushtohen në zbatimin e ligjit.

“Ngjashëm do të definohet nga përkushtimi juaj për t’i dhënë njeriut dinjitetin që i takon, pavarësisht faktit se ai mbahet në korrektim. Dhe në mes të kësaj pune, përkushtimi juaj, është ai që do bëjë diferencën, në rast se Qendrat tona Korrektuese do jenë referencë e sundimit të ligjit, apo degradimit të tij. Prandaj, për fund, duke ju dëshiruar sukses në karrierë, avancim dhe ngritje profesionale në të ardhmen, ju ftoj që të jepni maksimumin tuaj që këtij segmenti të rëndësishëm të zbatimit të ligjit, t’i jepni dimension kuptimplotë, efikas e të përgjegjshëm” ka thënë ministri Tahiri. /Lajmi.net/