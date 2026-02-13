Tahiri: PDK votoi pro marrëveshjeve ndërkombëtare, pasi vlerësoi rëndësinë e tyre të veçantë për shtetin dhe qytetarët

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK, Arian Tahiri ka shkruar pas seancës së sotme. Ai ka thënë se Grupi Parlamentar i PDK-së votoi pro marrëveshjeve ndërkombëtare, duke vlerësuar rëndësinë e tyre të veçantë për shtetin dhe qytetarët. “Këto marrëveshje kanë ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, në zhvillimin ekonomik, rritjen e investimeve, përmirësimin e infrastrukturës…

Lajme

13/02/2026 20:24

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK, Arian Tahiri ka shkruar pas seancës së sotme.

Ai ka thënë se Grupi Parlamentar i PDK-së votoi pro marrëveshjeve ndërkombëtare, duke vlerësuar rëndësinë e tyre të veçantë për shtetin dhe qytetarët.

“Këto marrëveshje kanë ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, në zhvillimin ekonomik, rritjen e investimeve, përmirësimin e infrastrukturës dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ato janë thelbësore për forcimin e partneriteteve strategjike dhe avancimin e pozicionit ndërkombëtar të Kosovës. PDK mbetet e përkushtuar për të kontribuar në zhvillimin dhe fuqizimin e Republikës së Kosovës”, ka shkruar Tahiri. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

February 13, 2026

Nga Spitali në Mitrovicë japin detaje për gjendjen e të plagosurit

Lajme të fundit

Nga Spitali në Mitrovicë japin detaje për gjendjen e të plagosurit

Të shtëna me armë zjarri në Zhabar të Mitrovicës, plagoset një person

Vuçiq ngre alarm në Mynih: Jemi të ...

Zyrtarët e lartë amerikanë flasin ekskluzivisht rreth procesit...