Tahiri: PDK nuk i përjashton protestat nëse paralizohet e ardhmja e Kosovës

“Në momentin që shohim se qeveria Kurti do ta qojë vendin në një drejtim të rrezikshëm, si në të kaluaren kur Kurti deklaronte se është kundër asociacionit ,zajendicës siç e quante ai, kundër minishengenit,janë disa projekte që Kurti nuk po ka qartësi. Në momentin që shohim në një drejtim të caktuar e cila do të paralizon në të ardhmën si rezultat i krijimit të ndonjë strukture e cila do të ishte sikur Republika Serbska apo strukturë e cila do të bollokonte qeverisjen në vend, atëherë në nuk do ta lejojmë do të shfrytzojmë të gjitha të drejtat tona që Kurti mos të realizoj projekte të rrezikshme për vendin tonë” tha Tahiri në Prime Time.

Ndryshe Betim Gjoshi nga PDK ditë më parë kishte paralajmëruar protesta ndaj qeverisë Kurti.