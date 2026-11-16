Tahiri paralajmëron fundin e shumicës qeverisëse: Ky do të jetë dimri i fundit i kësaj Qeverie
Deputeti i Aleancës, Besnik Tahiri, ka paralajmëruar rënien e shumicës aktuale në pushtet, duke e lidhur këtë me situatën energjetike dhe importin e madh energjisë elektrike. Në Debat Plus, Tahiri ka thënë se shifrat e importit të energjisë dhe kostoja që pritet të rëndojë gjatë dimrit do të jenë të papërballueshme. Sipas tij, kjo situatë…
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Deputeti i Aleancës, Besnik Tahiri, ka paralajmëruar rënien e shumicës aktuale në pushtet, duke e lidhur këtë me situatën energjetike dhe importin e madh energjisë elektrike.
Në Debat Plus, Tahiri ka thënë se shifrat e importit të energjisë dhe kostoja që pritet të rëndojë gjatë dimrit do të jenë të papërballueshme.
Sipas tij, kjo situatë do të shënojë fundin e shumicës aktuale qeverisëse.
“Fillimi i fundit, rënia e kësaj qeverie janë këta numra dhe është ky dimër. I cili do të jetë me të vërtet i papërballueshëm… ky është dimri i fundit i kësaj qeverie, i këtij kontstelacioni qeverisës. E a do të bëj ai ndonjë matematikë, naj koalicion nuk e di. Por, ky do të jetë dimri i fundit i kësaj shumicë. Për shkak se kjo nuk tejkalohet”, ka deklaruar Tahiri.