Tahiri: Nesër duhet të jetë një nisje e re për mbrojtjen e luftës çlirimtare

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se Kuvendi i Kosovës nesër duhet ta miratojë Ligjin për Specialen në të dyja leximet, duke e konsideruar këtë vetëm fillimin e një angazhimi më të gjerë institucional. Në një postim, Tahiri ka kërkuar që gjatë shqyrtimit të dytë të ligjit…

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04/10/2026 16:56

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se Kuvendi i Kosovës nesër duhet ta miratojë Ligjin për Specialen në të dyja leximet, duke e konsideruar këtë vetëm fillimin e një angazhimi më të gjerë institucional.

Në një postim, Tahiri ka kërkuar që gjatë shqyrtimit të dytë të ligjit të verifikohet me kujdes nëse ka mbetur ndonjë çështje pa u përfshirë nga Komisioni për Legjislacion dhe, nëse është e nevojshme, të bëhen amendamentet përkatëse.

“Çështja nuk duhet të shndërrohet në fushëbetejë për interpretime politike, e as në garë se kush po paraqitet më i mirë apo më i zëshëm”, ka shkruar Tahiri.

Ai ka theksuar se Kosova, në dy vitet e ardhshme, duhet të ketë një qasje institucionale, të qëndrueshme dhe të përgjegjshme lidhur me procesin gjyqësor në Hagë dhe me mbrojtjen e historisë së luftës çlirimtare.

“Nesër nuk duhet të jetë fundi i një debati, por fillimi i një pune më të madhe të shtetit për çlirimtarët”, ka përfunduar Tahiri. /Lajmi.net/

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