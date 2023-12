Sylvinho lajmërohet nga Brazili, ka një urim për gjithë shqiptarët Trajneri i Kombëtares së Shqipërisë, Sylvinho ka uruar shqiptarët me rastin e festës së Krishtlindjes. Sylvinho me anë të një video-mesazhi ka uruar festat e fundvitit, me pamjet e publikuara nga Federata Shqiptare e Futbollit, shkruan lajmi.net. “Përshëndetje të gjithëve. Ju uroj Gëzuar Krishtlindjet dhe Vitin e Ri. Uroj më të mirat për të gjithë…