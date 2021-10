Syla: VV nisi me shpërnda para poshtë e lartë kur e pa që s’e fitoi asnjë komunë

Syla në Pressing të T7 ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje ka filluar të shpërndajë para, pasi e kuptoi rezultatin zgjedhor ku doli se nuk kishte fituar asnjë komunë pa balotazh.

“Shihet qartë që Vetëvendosja kur e pa që në asnjë komunë nuk ka fituar pa balotzh, ka nisë me shpërnda para poshtë e lartë”, tha ai.

“Këto janë stilet e VV për të blerë vota qofte me shtesa qoftë me konkurse në FSK. Nuk jemi ne fortë në zor me i marrë 800 ushtarë sot. Vetëvendosja premtoi vende në ushtro për vota në Shtime”, tha Syla.