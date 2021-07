Syla: Si e kam parë Hysen Durmishin në ministri, e dita që ka mi mshu pares diku

Syla në një postim në Facebook ka aluduar se Durmishi është një keqpërdorues tenderësh, shkruan lajmi.net.

“Edhe të padishëm edhe të poshtër, plus edhe rrenca. O si e kam pa Hysen Durmishin e VV’së aty në Ministri të Liburn Aliu, e dita që kanë mi mshu pares diku. 20 tendera me procedura të shpejta 1 burimore”, ka shkruar Syla.

“Plus një rruge në Prishtinë ja ka lon emrin e babës vet, te Rruga C, tash radhën e ka çka? Nashta Marigona me u quajt Liburnia… more llaskuca të stikersave ka 5 euro”, ka thënë ai.

"Gërvalleshin hajnat, hajnat… tash me stikersa taksë, po marojnë oligarki të re… sortë e flliqt", ka shkruar ai në fund.