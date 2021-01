Syla në Pressing të T7 ka thënë se nëse Vetëvendosja thotë se do ta bëj qeverinë me PDK-në, alivanosen gjysma e elektoratit.

““Arsyeja pse e thonë rezultatin mbi 51% është me e fshehë kë e ka partner në zgjedhje, votuesi i Vetëvendosjes mos me pyet Vetëvendosjen me kë ke me e bë qeverinë, se me iu thënë e bëjnë me PDK-në, alivanosen gjysma. Me iu thënë që Vjosa Osmanin nuk munden me e bë kurrë president, alivanosen gjysma tjetër”, ka thënë Syla.