Sveçlës s’i bën syri “vër”, ka një kundërpërgjigje për ndërkombëtarët

Sveçla i ka thënë bashkësisë ndërkombëtare se “po e ftoni Radojiçiqin e listës të zezë t’i udhëheqë sulmet ndaj Kosovës.

”Të gjithë duhet të veprojnë me përgjegjësi. Çdo humbje jete duhet të parandalohet me kujdes maksimal. Zgjedhja e ekuilibruar e fjalëve në këtë situatë është thelbësore. Keqinterpretimi i realitetit mund të rezultojë në kosto njerëzore.

Etiketimi i veprimeve të ligjshme dhe të civilizuara të Policisë së Kosovës si ‘të dhunshme’ dhe operacionit të saj të zbatimit të ligjit si ‘dhunë’ është një ‘ftesë’ për Milan Radojçiqin e futur në listën e zezë të SHBA-së për të komanduar mashtruesit e tij për të sulmuar policët e Kosovës”, ka thënë Sveçla në Twitter.

Kujtojmë se bashkësia ndërkombëtare ka kritikuar ashpër Qeverinë e Kosovës për aksionet në Veri.

Labeling Kosova’s Police lawful & civilized actions as ‘violent’ and its law-enforcement operation as ‘violence’ is an ‘invitation’ to USG-blacklisted Milan Radojčić to command his crooks to attack Kosova policemen.

— Xhelal Sveçla (@XSvecla) May 26, 2023