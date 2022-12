Sveçla: Policia e Kosovës do të vazhdojë të jetë vigjilente në ruajtjen e sigurisë dhe luftimin e krimit Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se Serbia nuk ka të ndalur me fushata dezinformuese, sipas tij, me qëllim që t’i arsyetojë veprimet kriminale “Fushata dezinformuese e Beogradit për të arsyetuar veprimet kriminale nuk ka të ndalur. “Lajmet” e porositura se kinse Policia e Kosovës ka lista mbi të cilat…