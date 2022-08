Sveçla: Do të vij momenti kur Radojçiq do të zihet Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla është paraqitur në një intervistë në transmetuesin publik, një ditë para se Serbia besohet se do të anulojë lëshimin e fletave të hyrje-daljes për qytetarët me dokumente të Kosovës. Sveçla, ka thënë se Qeveria e Kosovës është e vendosur që veriun e Kosovës ta stabilizojë njëherë e përgjithmonë, përmes ndalimit…