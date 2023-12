Superliga vazhdon me derbin Ballkani – Prishtina Dy ndeshjet e fundit të xhiros së 18-të do të zhvillohen sot me fillim nga ora 13:00. Padyshim vëmendja do të jetë në derbin Ballkani – Prishtina. Skuadra nga Suhareka ka do të kërkojë të rikthehet te fitorja pas humbjes ndaj Llapit, derisa Prishtina kërkon të vazhdojë me fitore. Ballkani kryeson tabelën me 38-të pikë,…