Superliga e Kosovës: Publikohet orari i ndeshjeve për javën e 13-të

Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar orarin e ndeshjeve të javës së 13-të në Albi Mall Superligë. Ndeshjet do të zhvillohen të premten, të shtunën dhe të dielën, më 6, 7 dhe 8 nëntor, raporton lajmi.net Në kuadër të kësaj jave, vëmendja do të jetë te përballjet interesante mes skuadrave, ku nuk do të…

Sport

05/11/2026 16:49

Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar orarin e ndeshjeve të javës së 13-të në Albi Mall Superligë.

Ndeshjet do të zhvillohen të premten, të shtunën dhe të dielën, më 6, 7 dhe 8 nëntor, raporton lajmi.net

Në kuadër të kësaj jave, vëmendja do të jetë te përballjet interesante mes skuadrave, ku nuk do të mungojnë duelet për pikë të rëndësishme në kampionat.

Orari i ndeshjeve:

– E premte, 6 nëntor

17:00 – Dukagjini – Llapi (Stadiumi “18 Qershori”, Klinë)

– E shtunë, 7 nëntor

13:00 – Feronikeli 74 – Ballkani (Stadiumi “Rexhep Rexhepi”, Drenas)

16:00 – Gjilani – Malisheva (Gjilan)

– E diel, 8 nëntor

13:00 – Vushtrria – Prishtina (Stadiumi “Rexhep Rexhepi”, Drenas)

13:00 – Drenica – Drita (Stadiumi “Bajram Aliu”, Skenderaj)

Të gjitha skuadrat synojnë të marrin pikë të rëndësishme në këtë xhiro të kampionatit./Lajmi.net/

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