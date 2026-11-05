Superliga e Kosovës: Publikohet orari i ndeshjeve për javën e 13-të
Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar orarin e ndeshjeve të javës së 13-të në Albi Mall Superligë. Ndeshjet do të zhvillohen të premten, të shtunën dhe të dielën, më 6, 7 dhe 8 nëntor, raporton lajmi.net Në kuadër të kësaj jave, vëmendja do të jetë te përballjet interesante mes skuadrave, ku nuk do të…
Sport
Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar orarin e ndeshjeve të javës së 13-të në Albi Mall Superligë.
Ndeshjet do të zhvillohen të premten, të shtunën dhe të dielën, më 6, 7 dhe 8 nëntor, raporton lajmi.net
Në kuadër të kësaj jave, vëmendja do të jetë te përballjet interesante mes skuadrave, ku nuk do të mungojnë duelet për pikë të rëndësishme në kampionat.
Orari i ndeshjeve:
– E premte, 6 nëntor
17:00 – Dukagjini – Llapi (Stadiumi “18 Qershori”, Klinë)
– E shtunë, 7 nëntor
13:00 – Feronikeli 74 – Ballkani (Stadiumi “Rexhep Rexhepi”, Drenas)
16:00 – Gjilani – Malisheva (Gjilan)
– E diel, 8 nëntor
13:00 – Vushtrria – Prishtina (Stadiumi “Rexhep Rexhepi”, Drenas)
13:00 – Drenica – Drita (Stadiumi “Bajram Aliu”, Skenderaj)
Të gjitha skuadrat synojnë të marrin pikë të rëndësishme në këtë xhiro të kampionatit./Lajmi.net/