Sunak njofton marrëveshjen e re me Shqipërinë për kthimin e azilkërkuesve

“Ne po njoftojmë sot marrëveshjen e re me Shqipërinë për përshpejtimin e kthimit të azilkërkuesve shqiptarë, të cilët përbëjnë një të tretën e atyre që mbërrijnë në Britaninë e Madhe me varka të vogla”, informoi sot kryeministri britanik, Rishi Sunak.

Ndërkohë, Sunak e bëri të ditur sot planin e tij në Dhomën e Komuneve.

”Një e treta e të gjithë atyre që mbërritën me varka të vogla këtë vit – gati 13 000 – janë shqiptarë. E megjithatë Shqipëria është një vend evropian i sigurt dhe i begatë. Ajo konsiderohet e sigurt për kthime nga Gjermania, Franca, Italia, Suedia. Është një vend aderues në BE, aleate e NATO-s dhe anëtare e të njëjtit traktat kundër trafikimit si BM”. Vetë kryeministri i Shqipërisë ka thënë se nuk ka asnjë arsye pse nuk mund të kthejmë menjëherë azilkërkuesit shqiptarë. Vitin e kaluar Gjermania, Franca, Suedia refuzuan pothuajse 100% të kërkesave shqiptare për azil. Megjithatë, shkalla jonë e refuzimit është vetëm 45%. Kështu nuk duhet të vazhdojë më. Kështu që sot mund të shpall një marrëveshje të re me Shqipërinë – dhe një qasje të re”, deklaroi Sunak në parlament.

Së pari, siç u shpreh ai, “ne do të vendosim oficerë të Forcave Kufitare në aeroportin e Tiranës, për herë të parë, që të ndihmojnë për të penguar krimin e organizuar dhe për të ndaluar njerëzit që vijnë këtu ilegalisht. Së dyti, ne do të nxjerrim udhëzime të reja për punonjësit tanë dhe do ta bëjmë të qartë se Shqipëria është një vend i sigurt. Së treti, një nga arsyet pse ne luftojmë për të larguar njerëzit është sepse ata shfrytëzojnë padrejtësisht sistemin tonë modern të skllavërisë.”.

“Pra, ne do të rrisim ndjeshëm pragun që dikush duhet të plotësojë për t’u konsideruar si një skllav modern. Për herë të parë, ne do të kërkojmë që një punonjës i rastit të ketë prova objektive të skllavërisë moderne dhe jo thjesht një dyshim. Së katërti, ne kemi kërkuar dhe kemi marrë garanci zyrtare nga Shqipëria që konfirmojnë se do të mbrojnë viktimat e vërteta dhe njerëzit në rrezik të ritrafikimit, duke na lejuar të ndalojmë dhe kthejmë njerëzit në Shqipëri me besim dhe në përputhje me ECAT”, tha Sunak.

Ai shtoi se si rezultat i këtyre ndryshimeve, shumica dërrmuese e pretendimeve nga shqiptarët mund të shpallen thjesht qartësisht të pabaza. Dhe sipas tij, këta individë mund të kthehen me shpejtësi.

“Së fundmi, ne do të ndryshojmë mënyrën se si do të përpunojmë migrantët e paligjshëm shqiptarë, me një njësi të re të dedikuar që përshpejton çështjet brenda javësh, me 400 specialistë të rinj. Gjatë muajve të ardhshëm mijëra shqiptarë do të kthehen në shtëpi. Dhe ne do të vazhdojmë me fluturime javore derisa të gjithë shqiptarët në ngarkesën tonë të jenë hequr. Dhe për më tepër, nëse reformat tona për Shqipërinë sfidohen në gjykata, ne do t’i vendosim ato gjithashtu në një bazë statutore për të siguruar që trajtimi i BM ndaj shqiptarëve të ardhur nuk është i ndryshëm nga ai i Gjermanisë apo Francës. Mënyra e vetme për të ardhur në MB për azil do të jetë përmes rrugëve të sigurta dhe ligjore”, përfundoi Sunak.