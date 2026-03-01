Sulmohet cisterna e parë e naftës në Ngushticën e Hormuzit
Sulmi i parë kundër një anijeje në Ngushticën e Hormuzit ndodhi sot.
Qendra e Sigurisë Detare e Omanit njoftoi se një cisternë nafte e quajtur Skylight, që mbante flamurin e Republikës së Palaut, ishte shënjestër 9.26 km në veri të Portit të Khasabit.
Në një deklaratë të ndarë në X, autoritetet e Omanit konfirmuan se në bord kishte 20 anëtarë të ekuipazhit, përfshirë 15 me kombësi indiane dhe 5 me kombësi iraniane, dhe të gjithë u evakuuan.
Informacionet paraprake tregojnë gjithashtu se të paktën katër persona janë plagosur dhe janë transferuar për të marrë ndihmë mjekësore.Nuk është konfirmuar se kush e sulmoi anijen, por incidenti vjen pas deklaratës së Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit se Ngushtica e Hormuzit është e mbyllur për lundrimin ndërkombëtar.
Autoritetet e Omanit deklaruan gjithashtu se porti i Duqm-it u shënjestrua nga një sulm me dronë.
Vendi po shërbente si ndërmjetës midis Teheranit dhe Uashingtonit në bisedimet e fundit bërthamore.
Ndryshe, pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, të cilat vranë Udhëheqësin Suprem Ajatollah Ali Khamenei dhe shkaktuan hakmarrje me raketa iraniane, IRGC lëshoi paralajmërime në radio duke deklaruar se Ngushtica e Hormuzit ishte praktikisht e mbyllur, duke deklaruar se asnjë anije nuk lejohet të kalojë.