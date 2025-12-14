Sulmi në Sydney, momenti kur policia rrethon dhe qëllon dy autorët mbi urë
Janë publikuar disa pamje tronditëse nga sulmi në Bondi Beach në Sydney të Australisë. Është momenti kur dy autorët janë në një urë dhe po qëllojnë. Në një çast njëri shihet i shtrirë mbi urë dhe nuk bën asnjë lëvizje, pasi është goditur për vdekje nga policia, kurse tjetri ngrihet për ta vijuar sulmin, por…
Bota
Janë publikuar disa pamje tronditëse nga sulmi në Bondi Beach në Sydney të Australisë.
Është momenti kur dy autorët janë në një urë dhe po qëllojnë.
Në një çast njëri shihet i shtrirë mbi urë dhe nuk bën asnjë lëvizje, pasi është goditur për vdekje nga policia, kurse tjetri ngrihet për ta vijuar sulmin, por merr edhe ai një plumb që e plagos rëndë.
The 2 dogs in Bondi Beach have been neutralised#bondibeach #bondi #Australia pic.twitter.com/pDYAW3iw7o
— Muhammad Ali Sahil 🇮🇳 علي ساحل (@amsahilofficial) December 14, 2025