​Sulmi në Gramsh, shtetasit rusë do të dalin para gjykatës për tri akuza që lidhen me spiunazh Detaje të reja janë zbuluar nga ngjarja e rëndë në Gramsh mbrëmjen e djeshme. Top Channel raporton se prokuroria e Elbasanit e ka regjistruar këtë çështje me tri akuza që lidhen me spiunazh dhe se prokurorët besojnë se kanë prova që “blogerët” po kryenin spiunazh. Ata do të dalin para gjykatës për tri vepra penale:…