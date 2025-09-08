Sulmet ndaj Kushtetueses, Nimani: Për keqardhje kur ndërkombëtarët detyrohen të reagojnë
Nimani tha se është për të ardhur keq se si pasojë e këtyre sulmeve, ndërkombëtarët detyrohen të reagojnë.
“Më tepër duket se deklarimet e tyre janë nën panik, sepse kanë pretenduar që mund të arrijnë krijimin e institucioneve pa pasur nevojë fare për marrëveshje politike me njërën prej partive politike. Është për keqardhje kur detyrohet i gjithë spektri ndërkombëtar, qoftë i stacionuar në Kosovë, qoftë ai jashtë, që të reagojë, për shkak që po cenohet ndarja e pushteteve. Do të ishte mirë që i gjithë spektri politik në Kosovë, qoftë ish-pushtetit, qoftë ish-opozita, të jenë shumë të kujdesshëm me deklaratat, e sidomos kur cenohet integriteti i sistemit gjyqësor”, tha Nimani në Klankosova.
“Nuk është hera e parë që Lëvizja Vetëvendosje bën deklarata të tilla në raport me gjyqësorin, me të gjitha nivelet e gjyqësorit, por nuk është pritur nga askush që të ketë një rezistencë të tillë me Gjykatën Kushtetuese, sepse në Kosovë ishte një kulturë demokratike, ku aktvendimet e Gjykatës Kushtetuese as që u diskutojshin, lëre më të vihen në dyshim apo të sulmohen gjyqtarët me emra të përveçëm”, u shpreh ai.