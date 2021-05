Studimet e vërtetojnë se personat beqarë jetojnë më gjatë se të martuarit

“Ju duhet të martoheni përndryshe do të mbeteni vetëm përgjithmonë”. Kjo është ajo që shumica prej nesh dëgjon të paktën një herë. Gratë priren të sulmohen më shpesh sesa burrat. Nëse imagjinoni se jeta e një zonje të moshuar dhe të vetmuar është një makth, gaboheni, sipas sociologut amerikan, Eric Klinenberg, transmeton lajmi.net.

“Bright Side” tregon se sa e ndritshme dhe e lumtur mund të jetë jeta e një beqari të moshuar.

Miti bie poshtë.

Një studim zbuloi se, në ditët e sotme, edhe të moshuarit preferojnë të jenë beqarë. Të rriturit nuk kanë nevojë për një bashkëshort për t’i shpëtuar nga vetmia. Nëse kanë miq të ngushtë ose dikë tek i cili drejtohen kur përballen me vështirësi, ata ndihen po aq të lumtur sa të martuarit.

Sociologu amerikan Eric Klinenberg dëshmon se beqarët janë më të angazhuar në ngjarje shoqërore dhe kanë shëndet më të mirë mendor. Në librin e tij “Going Solo: The Extrargent Rise and Surprising Appeal of Living Alone Eric”, ai zbulon përfitimet e të jetuarit vetëm.

Lidhjet e tyre shoqërore janë më të forta.

Beqarët mbajnë lidhje me miqtë dhe familjen e tyre më shpesh. Askush nuk i largon nga lidhjet e tjera shoqërore. Njerëzit që martohen mund të bëhen më pak të vëmendshëm ndaj vëllezërve, motrave, të afërmve dhe prindërve të tyre.

Ata nuk tregojnë aq shumë mbështetje sa beqarët. Për më tepër, shkencëtarët socialë zbuluan se beqarët marrin më shumë ndihmë nga rrjetet e tyre sociale sesa njerëzit e martuar. Është më mirë të mos neglizhoni miqësitë, pasi ato bëhen gjithnjë e më të rëndësishme ndërsa plakemi, sipas disa studimeve.

Ata janë më të zgjuar kur vjen puna tek përdorimi i teknologjisë.

Për të mbajtur kontakte me miqtë dhe familjen e tyre, ata duhet të dinë se si të përdorin teknologjinë moderne. Ata kanë marrëdhënie të mira me “Skype”, “WhatsApp” dhe rrjete të tjera sociale, sepse janë të etur për të mësuar dhe kanë kohë për këtë. Ndryshe nga beqarët, të martuarit nuk e ndiejnë të nevojshme të shkojnë aq larg, sepse ata tashmë kanë gjysmën e tyre të dytë.

Përfitojnë nga vetmia e tyre.

Beqarët ia kushtojnë kohën e tyre të lirë vetë-zhvillimit. Ata e vlerësojnë me kujdes punën e vlefshme, ushtrojnë më shumë dhe kanë më pak mendime negative për shkak të ndjenjës së tyre të vetë-mjaftueshmërisë.

Njerëzit që nuk janë martuar kurrë janë të vetë-mjaftueshëm dhe përjetojnë më pak negativitet. Çuditërisht, njerëzit e martuar që janë po aq të vetë-mjaftueshëm kanë tendencë të përjetojnë emocione negative. Beqarët gjithashtu kanë liri zgjedhjeje dhe nuk kanë nevojë të diskutojnë ndryshimet me partnerin e tyre. /Lajmi.net/