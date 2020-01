Stoltenberg: NATO-ja po punon në hapjen e hapësirës së ulët ajrore të Kosovës

“Ekziston një proces, i cili lehtësohet nga NATO-ja dhe e adreson këtë çështje. Shpresoj se do të gjejmë mënyra për t’u pajtuar për rihapjen e hapësirës së ulët ajrore dhe në këtë mënyrë të mundësojmë trafikun e drejtpërdrejtë ajror midis Beogradit dhe Prishtinës”, tha Stoltenberg të mërkurën në Bruksel.

Kosova dhe Serbia, në fillim të javës së kaluar kanë nënshkruar Letrat e Synimit, me të cilat parashihet vendosja e një linje të drejtpërdrejtë ajrore midis Prishtinës dhe Beogradit.

Kjo linjë do të operohej nga kompania ajrore gjermane, Lufthansa.

Marrëveshja është mirëpritur menjëherë nga aleanca e NATO-s, shkruan REL.

Linja e drejtpërdrejtë ajrore midis Prishtinës dhe Beogradit është ndërprerë më 1999 pas hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë.

Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me Marrëveshjen Ushtarake-Teknike të vitit 1999 dhe me ligjet aktuale të Kosovës, për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës përgjegjëse është NATO-ja, përkatësisht komandanti i misionit të KFOR-it.

Pajtimi i NATO-s, është i domosdoshëm për rihapjen trafikut ajror midis Prishtinës dhe Beogradit, dhe Stoltenberg konfirmoi se “po punohet shumë për ta arritur këtë pëlqim brenda NATO-s”.