Steve Bennet kundërshton dorëheqjen e Gazmend Hoxhës: Ishte e panevojshme, kundërproduktive për procesin e të nxënit dhe përmirësimit institucional

Ish-drejtori i Misionit për Edukim dhe Zhvillim Policor, Steve Bennett, ka vlerësuar se dorëheqja e drejtorit të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, pas vrasjes së Arlinda Zekajt, ishte e panevojshme dhe mund të ndikojë negativisht në procesin e reformimit të institucionit. Përmes një postimi, Bennett ka thënë se, ndonëse rasti kërkon llogaridhënie të plotë, largimi…

Lajme

31/10/2026 11:20

Ish-drejtori i Misionit për Edukim dhe Zhvillim Policor, Steve Bennett, ka vlerësuar se dorëheqja e drejtorit Policisë Kosovës, Gazmend Hoxha, pas vrasjes Arlinda Zekajt, ishte e panevojshme dhe mund ndikojë negativisht procesin e reformimit institucionit.

Përmes një postimi, Bennett ka thënë se, ndonëse rasti kërkon llogaridhënie plotë, largimi i drejtorit përgjithshëm rrezikon përgjegjësia simbolike zëvendësojë shqyrtimin e dështimeve institucionale çuan deri te tragjedia, transmeton lajmi.net.

“Dorëheqja e Gazmend Hoxhës, pas vrasjes tragjike Arlinda Zekajt, ishte e panevojshme dhe kundërproduktive për procesin e nxënit dhe përmirësimit institucional”, ka shkruar Bennett.

Ai ka theksuar se hetimi duhet përqendrohet mënyrën se si institucionet kanë trajtuar rastin, veçanërisht zbatimin e urdhrave për mbrojtje, vlerësimin e rrezikut dhe reagimin ndaj paralajmërimeve hetuesve.

Sipas tij, këto çështje lidhen me praktikat organizative, përgjegjësinë komanduese dhe kulturën institucionale, prandaj nuk mund zgjidhen vetëm përmes largimit udhëheqësit Policisë.

“Pyetjet thelbësore kanë bëjnë me zbatimin e urdhrave për mbrojtje, vlerësimin e nivelit rrezikut, reagimin ndaj paralajmërimeve hetuesve dhe efektivitetin e mbikëqyrjes nga nivelet drejtuese”, ka deklaruar ai.

Bennett ka shprehur shqetësimin se dorëheqja e Hoxhës mund dobësojë procesin e nxënit institucional, pasi, sipas tij, udhëheqja e lartë duhet jetë pjesë e procesit reformave dhe zbatimit rekomandimeve.

Ai ka theksuar se përgjegjësia duhet përcaktohet bazë fakteve dhe përgjegjësisë dëshmuar, e jo vetëm bazë pozitës mban një zyrtar.

“Llogaridhënia duhet jetë proporcionale me përgjegjësinë e provuar dhe jo përcaktohet thjesht nga pozita apo niveli hierarkik i zyrës dikush mban”, ka shkruar Bennett.

Ish-drejtori i Misionit për Edukim dhe Zhvillim Policor ka kërkuar prioritet jetë një hetim i pavarur dhe gjithëpërfshirës, i përcjellë me masa konkrete për përmirësimin e funksionimit institucional.

Sipas tij, besimi i qytetarëve nuk mund rikthehet vetëm përmes dorëheqjeve, por përmes identifikimit qartë dështimeve dhe përmirësimeve dëshmueshme mbrojtjen e personave cenueshëm.

përfundim, Bennett ka vlerësuar se Policia e Kosovës ka nevojë për vazhdimësi udhëheqjen e lartë dhe jo për destabilizim institucional.

“Kjo kërkon vazhdimësi udhëheqjen e lartë Policisë Kosovës (PK), e jo destabilizim përmes dorëheqjeve panevojshme”, ka përfunduar ai./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 31, 2026

Arrestohen në Morinë dy të rinj nga Vushtrria, ishin dënuar me...

October 31, 2026

Prokuroria deklarohet për vjedhjen e mbi 100 armëve në një depo në Gjakovë

October 31, 2026

Koci për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt: Nëse ministrat nuk...

October 30, 2026

Pasiguria gjeopolitike dhe tensionet tregtare, Kanadaja dhe BE-ja krijojnë aleancë të...

October 29, 2026

Zgjedhjet në Izrael: Blloku i Netanyahut prin me 53 ulëse, partitë...

October 29, 2026

Rrëzohet helikopteri ushtarak italian në Bosnjë, raportohen viktima dhe të plagosur...

Lajme të fundit

Arrestohen në Morinë dy të rinj nga Vushtrria,...

Prokuroria deklarohet për vjedhjen e mbi 100 armëve në një depo në Gjakovë

Koci për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt:...

Kërcënimet me vrasje ndaj vëllëzërve Haradinaj, Aleanca: Kjo...