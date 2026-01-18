Stafi i tij thotë se po i bën “përgatitjet e fundit” për agjendën në Davos, Kurti ka disa aktivitete atje

Kosova, sivjet për herë të dytë, do të prezantohet me Shtëpinë e Kosovës në Forumin Ekonomik Botëror “Davos 2026”. Faqja zyrtare “House of Kosova” në rrjetin “X”, njofton se për këtë ngjarje “janë duke u bërë përgatitjet e fundit”. “Përgatitjet e fundit janë duke u zhvilluar, ndërsa po i japim dorën e fundit hapjes së…

18/01/2026 23:55

Kosova, sivjet për herë të dytë, do të prezantohet me Shtëpinë e Kosovës në Forumin Ekonomik Botëror “Davos 2026”.

Faqja zyrtare “House of Kosova” në rrjetin “X”, njofton se për këtë ngjarje “janë duke u bërë përgatitjet e fundit”.

“Përgatitjet e fundit janë duke u zhvilluar, ndërsa po i japim dorën e fundit hapjes së Shtëpisë së Kosovës në Davos”, thuhet në postim.

Pjesë e këtyre përgatitjeve janë këshilltarët e Kurtit, ndërkohë që nuk dihet nëse i njëjti ka udhëtuar drejt Davosit, ku mbahet forumi nga 19-23 janar.

Ndërsa, në një tjetër postim të tyre, bëhet e ditur se në panelin për “Demokracinë, Sigurinë dhe Qeverisjen në një Epokë të Re” do të jetë Albin Kurti, Kryeministër në detyrë.

Detaje KËTU

