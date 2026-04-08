Spitali i Pejës për vdekjen e punëtorit nga Strellci i Deçanit: U soll pa shenja jete

08/04/2026 20:34

Xhevat Hasanmetaj ka humbur jetën tragjikisht në një punëtori në Strellc të Ulët, si pasojë e rënies së disa dërrasave.

Spitali i Përgjithshëm i Pejës, në një komunikatë për media deklaron se viktima u soll pa shenja jete.

Njoftimi i plotë i Spitalit:

Një person i gjinise mashkullore i lindur me 1969 nga Fsh.Strellc është pranuar rreth orës 14:20 në Spital pa shenja jete!

Procedurat e mëtejme lidhur me rastin janë zhvilluar në bashkëpunim me organet përkatëse.

Shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta familjes së të ndjerit.

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

U padit për shpifje, shpallet i pafajshëm Flamur Noka

April 8, 2026

Kuvendi i Kosovës të premten seancë plenare

April 8, 2026

Arrestohen dy persona për zjarrvënie në Prishtinë

April 8, 2026

Raportohet se po thyhet armëpushimi, reagon kryeministri pakistanez

April 8, 2026

Trump: Mashtruesit po ndërhyjnë në negociatat SHBA–Iran, do të ekspozohen

April 8, 2026

Ministri izraelit i Mbrojtjes: Radha e udhëheqësit të Hezbollahut do të...

Lajme të fundit

U padit për shpifje, shpallet i pafajshëm Flamur Noka

Kuvendi i Kosovës të premten seancë plenare

Familjarët e Mateos reagojnë pas kërcënimit të Mirit në Big Brother

Formacionet zyrtare: Barcelona – Atletico Madrid