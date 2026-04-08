Spitali i Pejës për vdekjen e punëtorit nga Strellci i Deçanit: U soll pa shenja jete
Lajme
Xhevat Hasanmetaj ka humbur jetën tragjikisht në një punëtori në Strellc të Ulët, si pasojë e rënies së disa dërrasave.
Spitali i Përgjithshëm i Pejës, në një komunikatë për media deklaron se viktima u soll pa shenja jete.
Njoftimi i plotë i Spitalit:
Një person i gjinise mashkullore i lindur me 1969 nga Fsh.Strellc është pranuar rreth orës 14:20 në Spital pa shenja jete!
Procedurat e mëtejme lidhur me rastin janë zhvilluar në bashkëpunim me organet përkatëse.
Shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta familjes së të ndjerit.