Spiropali uron institucionet e reja të Kosovës: Shqipëria, mbështetje e palëkundur në rrugën euroatlantike

Ministrja për Evropë dhe Punë të Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka uruar Kuvendin e Republikës së Kosovës për nisjen e Legjislaturës së X-të, si dhe Qeverinë e re të dalë nga zgjedhjet e fundit. Përmes një postimi në Facebook, Spiropali ka shprehur urimet më të përzemërta për Kryetaren e Kuvendit, Albulena Haxhiu, Kryeministrin Albin…

Lajme

11/02/2026 23:07

Ministrja për Evropë dhe Punë të Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka uruar Kuvendin e Republikës së Kosovës për nisjen e Legjislaturës së X-të, si dhe Qeverinë e re të dalë nga zgjedhjet e fundit.

Përmes një postimi në Facebook, Spiropali ka shprehur urimet më të përzemërta për Kryetaren e Kuvendit, Albulena Haxhiu, Kryeministrin Albin Kurti dhe Zëvendëskryeministrin e parë dhe Ministrin e Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca, duke u dëshiruar suksese në përgjegjësitë e reja shtetërore.

“Ju priftë e mbara në këtë përgjegjësi të lartë në shërbim të qytetarëve dhe të forcimit të mëtejshëm të shtetit demokratik të Kosovës,” është shprehur Spiropali në mesazhin e saj.

Ajo ka theksuar se Kosova mbetet pjesë e pandashme e zemrës kombëtare dhe e horizontit të përbashkët evropian, duke nënvizuar se Shqipëria do të qëndrojë gjithmonë pranë Kosovës me mbështetje të sinqertë dhe të palëkundur për sigurinë, forcimin e institucioneve dhe rrugëtimin drejt integrimit në familjen euroatlantike.

Në përfundim, ministrja ka uruar suksese në këtë kapitull të ri për institucionet e Kosovës, në shërbim të paqes, zhvillimit dhe dinjitetit të qytetarëve.

 

Lajme të fundit

Ademi takohet me presidentin e UEFA-s, Çeferin, në...

Lista Serbe e irrituar, largohet nga salla e...

Kurti ia “mbyllë derën” Besnik Bislimit, e lë jashtë kabinetit qeveritar

Qeveria Kurti III, 16 burra e katër gra