Spektakël në Spanjë: Girona përmbys Barçën, Reali merr kryesimin
Sport
javën e 24-t të La Ligës, Girona realizoi një fitore të madhe 2-1 ndaj Barcelonës, duke bërë ndryshime edhe në renditje.
Ndeshja pati momente kyçe në pjesën e parë, përfshirë një penallti të humbur nga Lamine Yamal në minutën e 45+3’ dhe disa pritje të shkëlqyera të portierit të Barcelonës, Joan Garcia.
Barcelona kaloi e para në minutën e 60’, kur Pau Cubarsi shënoi me kokë pas një harkimi të Jules Kounde për 1-0.