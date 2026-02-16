Spektakël në Spanjë: Girona përmbys Barçën, Reali merr kryesimin

Sport

16/02/2026 23:30

 javën e 24-t të La Ligës, Girona realizoi një fitore të madhe 2-1 ndaj Barcelonës, duke bërë ndryshime edhe në renditje.

Ndeshja pati momente kyçe në pjesën e parë, përfshirë një penallti të humbur nga Lamine Yamal në minutën e 45+3’ dhe disa pritje të shkëlqyera të portierit të Barcelonës, Joan Garcia.

Barcelona kaloi e para në minutën e 60’, kur Pau Cubarsi shënoi me kokë pas një harkimi të Jules Kounde për 1-0.

