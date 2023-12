Spektakël në Arabinë Saudite – fillon meçi ndërmjet Wilder dhe Parker

Meçi i shumëpritur ndërmjet Deontay Wilder dhe Joseph Parker ka filluar.

Wilder po lufton për herë të parë pas 14 muajsh.

Wilder – i cili ka luftuar më pak se një raund profesional në dy vitet e fundit – do të shpresojë të marrë më të mirën kundër Kiwi Joseph Parker.

Parker krenohet me një rekord me 33 fitore, 23 me nokaut, nga ana tjetër Wilder ka fituar 42 nga 46 meçet e tij me nokaut.

Në përballjen e fundit ish-kampioni i botës në peshën e rëndë, Anthony Joshua, do të përballet me Otto Wallin në 12 raunde, me shpresën për të vendosur veten për një mundësi tjetër për titull kundër Tyson Fury ose Oleksandr Usyk.

Përballjet mund ti ndiqni live në këtë link. /Lajmi.net/