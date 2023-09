Spektakël me katër gola, por nuk ka fitues në derbin e Bundesligës Bayern Munich dhe Bayer Leverkusen kanë zhvilluar një ndeshje të bukur ku në fund u mbyll me rezultat 2-2. Ndeshja nisi furishëm me të dy skuadrat që kërkonin golin që në minutat e parë, ndërsa të parët shënuan bavarezët. Zhvillohej minuta e 7-të kur Harry Kane arriti të shënonte për 1-0. Por Bayer Leverkusen reagoi…