Specialja lejon publikimin me më pak redaktime të dëshmive të 10 dëshmitarëve në gjykimin ndaj Thaçit dhe të tjerëve
Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë miratuar publikimin e versioneve me më pak redaktime të transkripteve të dëshmive të dhjetë dëshmitarëve në gjykimin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Vendimi është publikuar më 26 tetor 2026 nga Trupi Gjykues II, i cili ka…
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Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë miratuar publikimin e versioneve me më pak redaktime të transkripteve të dëshmive të dhjetë dëshmitarëve në gjykimin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.
Vendimi është publikuar më 26 tetor 2026 nga Trupi Gjykues II, i cili ka vlerësuar se pjesët e transkripteve për të cilat nuk nevojiten redaktime të tjera mund të bëhen publike, duke ruajtur njëkohësisht identitetin, privatësinë dhe sigurinë e dëshmitarëve dhe personave të tjerë.
Në vendim, trupi gjykues ka miratuar redaktimet e propozuara nga Zyra e Prokurorit të Specializuar, me disa ndryshime. Ndërkaq, disa nga redaktimet shtesë të kërkuara nga Zyra për Mbrojtjen dhe Mbështetjen e Dëshmitarëve janë vlerësuar si të panevojshme, veçanërisht në rastet kur informacionet përkatëse tashmë janë bërë publike.
Sipas vendimit, Zyra e Prokurorit të Specializuar duhet t’ia dorëzojë Zyrës së Regjistrimit versionet e transkripteve me më pak redaktime.
Zyra e Regjistrimit, ndërkaq, duhet të sigurojë që redaktimet përkatëse të zbatohen edhe në versionet e transkripteve në gjuhën shqipe dhe serbe, si dhe në incizimet audio-vizuale, për aq sa kjo është teknikisht e mundur.
Vendimi synon të mundësojë publikimin e një pjese më të madhe të përmbajtjes së dëshmive, duke ruajtur masat mbrojtëse për dëshmitarët dhe personat e tjerë të përfshirë në proces. /Lajmi.net/