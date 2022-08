SPD-ja e Gjermanisë planifikon hapa të rinj për të lehtësuar ndikimin e çmimit të energjisë Social Demokratët (SPD) e partisë në pushtet në Gjermani do të propozojnë masa të mëtejshme për të ndihmuar qytetarët që të përballen me rritjen e çmimeve të energjisë, duke përfshirë një tjetër biletë transporti kombëtar me zbritje, thuhet në një dokument të siguruar nga Reuters, të dielën. Familjet po përballen me kosto më të larta…