Spanjë: Hidhet shorti i çerekfinales të Kupës së Mbretit Sot është hedhur shorti i çerekfinales të Kupës së Mbretit. Barcelona do të përballet me Athletico Bilbaon, ndërsa Sevilla do të luajë kundër Atletico Madridit. Barça e eliminoi skuadrën e Unionistas me shifrat 3:1 të enjten, ndërsa Athletic Bilbao e mposhti 2:0 Alavesin për ta siguruar çerekfinalen e këtij turneu. Përballje interesante pritet të jenë…