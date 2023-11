Spanja dhe Portugalia e mbyllin fushatën kualifikuese për Euro 2024 me fitore Spanja dhe Portugalia që më parë e kishin siguruar pjesëmarrjen në EURO 2024, kanë vazhduar me fitore. Portugezët i mbyllën kualifikimet me ecuri perfekte, duke marr dhjetë fitore nga dhjetë ndeshje, duke tubuar 30 pikë. Fitorja e fundit erdhi ndaj Islandës ku portugezët fituan 2-0 me golat e Bruno Fernandes dhe Ricardo Horta. Përveç Portugalisë,…