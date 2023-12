Spalletti për shortin e Evropianit: Shqipëria dhe të tjerët nuk janë të lumtur që do kenë punë me ne Përzgjedhësi i Kombëtares së Italisë, Luciano Spalletti ka komentuar shortin e Evropianit, që mbahet vitin e ardhshëm në Gjermani. Italia është në Grupin B së bashku me Shqipërinë, Spanjën dhe Kroacinë. Spalletti ndër të tjerash, ka thënë se kundërshtarët në grup nuk ishin të lumtur kur kuptuan se kombëtarja që ai drejton ishte në po…