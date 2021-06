Southgate: Kroacia kundërshtar i vështirë, por besoj qe mund ti mposhtim

Para ndeshjes trajneri i Anglisë, Gareth Southgate ka folur në një intervistë, transmeton lajmi.net.

“Ne jemi duke u përgatitur për këtë ndeshje që 18 muaj, që nga koha kur u pezullua Kampionati Evropian, ndihem i lumur që do të kemi prezent në stadium tifozët pas një kohe të gjatë” tha ai.

“E kemi të qartë mënyrën se si do të luajmë, dhe formacionin startues. Kemi respekt për Kroacinë, janë ekip me eksperiencë me futbollist të mirë, do të jetë një ndeshje e vështirë për ne” shtoi ai.

“Ne kemi mundur ti mposhtim ata në të kaluarën dhe besoj qe mund ta bëjmë sërish”, përfundoi Southgate.

Angli – Kroaci, zhvillohet sot nga ora 15:00. /Lajmi.net/