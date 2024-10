Sot zhvillohet derbi lokal Ballkani-Suhareka Xhiro e nëntë e Superligës së Kosovës do të kompletohet sot me dy ndeshje të tjera mjaftë interesante. Padyshim se vëmendja më e madhe do të jetë në qytetin e Suharekës, aty ku do të zhvillohet për herë të parë derbi lokal ndërmjet dy klubeve të këtij qyteti, Ballkani dhe Suharekës. Vetëm një pikë është…