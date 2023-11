Sot zhvillohen dy ndeshje në Superligën e Kosovës, vëmendja në derbin Prishtina – Drita Sot do të zhvillohen dy ndeshje në Superligën e Kosovës në futboll. Vëmendja kryesore do të jetë në derbin Prishtina – Drita, shkruan lajmi.net. Skuadra nga kryeqyteti nuk njeh për fitore në tri ndeshjet e fundit, me dy barazime e një humbje, por edhe Drita ka pasur rezultate të përziera. Skuadra nga Gjilani në tri…